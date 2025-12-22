Photo: 山田洋路 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。デザインは申し分ないのに、底が薄すぎて足が痛い...。そんな理由でお蔵入りしていたお気に入りの靴はありませんか？そんな方にとって、このインソールが救世主になるかもしれません。今回「エアポンプ搭載インソール」を試してみて、底が薄い靴をハイテク化するのを身をもって体感しました。