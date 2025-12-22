Photo: 山田洋路

デザインは申し分ないのに、底が薄すぎて足が痛い...。そんな理由でお蔵入りしていたお気に入りの靴はありませんか？そんな方にとって、このインソールが救世主になるかもしれません。

今回「エアポンプ搭載インソール」を試してみて、底が薄い靴をハイテク化するのを身をもって体感しました。

押すだけで「最適圧」が完成する手軽さ

Photo: 山田洋路

最大の特長空空気であるエアポンプ。「調整は難しい？」と思いきや、非常に簡単でした。指でポンプを数回プッシュするだけ。空気が入り過ぎたら黄色いパーツの側面にあるバルブを押します。自分の足にフィットする空気圧が緻密に調整できるのが面白いです。

このインソールの実力を3つの異なるシーンで試してみました。

タイトな革靴で歩行。ポンプの違和感は本当にないのか？

Photo: 山田洋路

「エアポンプ搭載インソール」のポンプが土踏まずのアーチ部分に配置されているのは、歩行時に圧力がかかりにくいようにとのこと。とはいっても、履いたときに違和感がないのかが、まず気になりました。

そこで、あえてジャストサイズのタイトな革靴に装着してみることに。軽く歩き回ってみたところ、ポンプが邪魔になるような感覚は全くなく、これは優れた設計だと感じました。

底が薄い靴はハイテク化できるか？ アスファルトで試行

Photo: 山田洋路

次に、あえて底が薄いサンダルに装着。ここのところスニーカーに慣れているせいか、特にアスファルトを歩くと、足裏に響いて疲れやすい感覚がありました。

このインソールを入れると、空気の層が地面との間に1枚挟まったかのよう。未装着時と比べ、クッション性が増して快適でした。「底が薄い靴をハイテク化」 という謳い文句にも納得。お蔵入りしていた靴が復活しそうです。

本命の下り坂。膝への衝撃はどれだけ和らぐ？

Photo: 山田洋路

そして、最も期待していたのが登山での使用です。スニーカーに装着して、山道を歩いてみました。登りはもちろん、真価を発揮したのは「下り」です。

いつもなら膝に「ズシン」と来る感覚があるのですが、今回は特にかかとからの衝撃がふんわりと和らいでいるのがわかります。公式が謳う「黄金比率のヒールカップ」 とエアクッションが、着地時の衝撃を吸収・分散してくれているようです。

これは登山やトレイルランニングを楽しむ人には、手放せないアイテムになるかもしれません。

シーンを選ばず「負担」を和らげる、賢い相棒

Photo: 山田洋路

「空気圧を調整する」という一手間が、ここまで歩行体験を変えてくれるとは驚き。立ち仕事で足が重い方、登山やウォーキングでの負担を和らげたい方、そして私のように底が薄いお気に入りの靴を復活させたい方にも、おすすめできる製品です。

この空気の上を歩くような感覚の正体は、以下プロジェクトページで深掘りできます。気になった方は、ぜひそちらもチェックしてみてください。

Photo: 山田洋路

