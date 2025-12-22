ＮＴＴドコモが、金融サービスの強化に本腰を入れる。携帯電話大手４社で唯一グループ内に銀行がなかったが、約４２００億円を投じて１０月に住信ＳＢＩネット銀行を連結子会社化した。携帯電話・銀行両事業の相乗効果を狙い、携帯事業のシェア（占有率）回復にもつなげたい考えだ。（経済部小林泰裕）流出防止住信ＳＢＩネット銀行は来年８月、「ドコモＳＭＴＢネット銀行」に社名を変更する。ドコモと、共同出資する三井住