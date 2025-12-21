フィギュアスケート女子の渡辺倫果（２３＝三和建装・法大）が?去就?について揺れ動く思いを明かした。全日本選手権最終日（２１日、東京・国立代々木競技場）のフリーではトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を２本着氷。力強い演技を披露したが、２１１・５２点と得点を伸ばすことはできず、キス・アンド・クライでは複雑な表情を浮かべた。表彰台を逃す形となった渡辺は「実を言うと今季いっぱいで引退を考えてはいたけ