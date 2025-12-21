男子世界クラブ選手権2025に出場しているペルージャ（イタリア）が準決勝のヴォレイ・レナタ（ブラジル）にストレート勝利を収め、大阪ブルテオン（日本）が待つ決勝へと進出。ペルージャに所属する石川祐希が準決勝を振り返るとともに決勝への意気込みを語った。クラブ公式サイトが伝えている。 予選ラウンドでは第2節から2試合出場機会のなかった石川。ヴォレイ・レナタ戦では第1、2セットの終盤に出場す