2026年1月5日（月）より放送開始となる『綺麗にしてもらえますか。』。第1話のあらすじと先行カットが公開された。また、業界最大手の老舗クリーニング会社、白洋舍とのコラボキャンペーンの実施が決定。さらに、金目綿花奈役の鈴代紗弓さんが、作品にまつわるスポットを回る「鈴代紗弓と巡る！”きにして”熱海きれい旅」の公開も決定した。『綺麗にしてもらえますか。』は、『ヤングガンガン』で連載、原作者は、はっとりみつる