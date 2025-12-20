『綺麗にしてもらえますか。』第1話 あらすじ＆先行カット公開！ 白洋舎とのコラボも決定
2026年1月5日（月）より放送開始となる『綺麗にしてもらえますか。』。第1話のあらすじと先行カットが公開された。また、業界最大手の老舗クリーニング会社、白洋舍とのコラボキャンペーンの実施が決定。さらに、金目綿花奈役の鈴代紗弓さんが、作品にまつわるスポットを回る「鈴代紗弓と巡る！”きにして”熱海きれい旅」の公開も決定した。
『綺麗にしてもらえますか。』は、『ヤングガンガン』で連載、原作者は、はっとりみつる。
温泉が湧き出る海辺の街・熱海。
小さなクリーニングてんを営む金目綿花奈（きんめ わかな）さんは、明るくて働き者で温泉が大好きな女の子。彼女と彼女を巡る人々が織りなす、ひきこもごもストーリー、始まります。
第1話のあらすじはこちら
＜第1話 「金目にお任せください」あらすじ＞
熱海にあるキンメクリーニングは、店主の金目綿花奈の丁寧な仕事ぶりが評判の店だ。
金目さん自身も洗濯が大好きで、どんな汚れにも「金目にお任せください！」と、真摯に向き合っている。
そんな中、母親の代わりに洗濯物を持っていた高校生の毬祥の革靴までも気になってしまう金目さん…。
そして、12月26日（金）より、クリーニング業界最大手の老舗クリーニング会社「白洋舍」とのコラボキャンペーンが開催される。キャンペーン期間内に白洋舍を利用した方に、抽選で限定コラボグッズがプレゼントされる。開催を記念して、今回のキャンペーンのために描き下ろしたコラボ版権も公開された。
さらに、「鈴代紗弓と巡る！ ”きにして” 熱海きれい旅」の公開が決定。ハピネット【アニメ公式】YouTubeチャンネルにて順次公開予定だ。
（C）はっとりみつる／SQUARE ENIX・「綺麗にしてもらえますか。」製作委員会
（C）Mitsuru Hattori/SQUARE ENIX
