フィギュアスケート全日本選手権第1日（2025年12月19日東京・国立代々木競技場）来年2月のミラノ・コルティナ五輪代表の最終選考会を兼ねるフィギュアスケート全日本選手権が19日に開幕。女子ショートプログラム（SP）では、今季限りでの現役引退を表明している坂本花織（シスメックス）が見事に首位発進となった。28番滑走で登場。冒頭の3回転ルッツを着氷し、後半のダブルアクセル、3回転のフリップ―トーループも決め