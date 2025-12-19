X JAPANYOSHIKIが18日、都内で記者会見を行い、来年4月に約3年ぶりとなるクラシカル公演「YOSHIKI CLASSICAL 2026覚醒前夜−Tokyo 3 Nights世界への第一章」開催を発表した。同3〜5日までの3日間、東京ガーデンシアターで行われる。来春、日本を出発点としてYOSHIKIの新章が幕を開ける。「2026年4月から本格的なアーティスト活動を復活させる。その第1弾を、今回は東京から世界に向かおうと思います」と宣言した。東京以外の