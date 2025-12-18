税込790円『餃子の王将ランチ』3種を販売開始、醤油ラーメン・炒飯・からあげなどをセットに

王将フードサービスが展開する「餃子の王将」「GYOZA OHSHO」は12月18日、全国の店舗で『餃子の王将ランチ』の販売を開始した。

同メニューは12月2日から一部店舗で先行販売していたが、12月18日より全店での提供となる。

『餃子の王将ランチ』は、月〜金(祝日を除く)の開店から17時まで注文できる限定メニュー。かけ醤油ラーメンを中心に、同店の人気メニューを組み合わせたセットで、A・B・Cの3種類を用意する。価格はいずれも税込790円。

餃子の王将

〈『餃子の王将ランチ』ラインアップ〉

◆Aセット

・かけ醤油ラーメン

・ランチ炒飯

・鶏の唐揚 2個

◆Bセット

・かけ醤油ラーメン

・ランチ天津飯

・鶏の唐揚 2個

◆Cセット

・かけ醤油ラーメン

・ホルモンの味噌炒め(ジャストサイズ)

・ライス(中)

『餃子の王将ランチ』3種

王将フードサービスは、「限られた昼の時間でも、手早くお得に満足してもらえる高コストパフォーマンスのランチメニュー」だとしている。また、追加料金でトッピングを加えることもでき、自分好みにカスタマイズできる点も特徴だ。

〈トッピングメニュー(価格はすべて税込)〉

〈1〉プレミアム焼豚(418円)

〈2〉炭火焼焼豚 5枚(330円)

〈3〉焼豚 3枚(286円)

〈4〉青森県産 にんにく(198円)

〈5〉メンマ(198円)

〈6〉白髪ネギ(198円)

〈7〉煮玉子(165円)

〈8〉こだわりの玉子(生)(143円)

なお、『餃子の王将ランチ』は、年末年始や繁忙期には販売を休止する場合がある。

〈『年末年始 お客様感謝キャンペーン』も開催中〉

なお、「餃子の王将」「GYOZA OHSHO」では『年末年始 お客様感謝キャンペーン』も実施している。

キャンペーン期間中は、各種割引後の会計金額500円(税込)ごとにスタンプを1個押印。スタンプを4個集めると、「餃子2人前以上の注文で、餃子1人前(6個)無料券」として、次回以降の来店時に利用できる。

スタンプ押印期間は2025年12月15日〜2026年1月12日。餃子1人前無料券の利用期限は2026年1月31日まで。

餃子の王将『年末年始 お客様感謝キャンペーン』