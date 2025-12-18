『Octane』UKスタッフによる愛車レポート。ここ数年、身近にクラシックカーがなく寂しい思いをしていたマーク・ディクソンが、1970年ローバー3500Sと1998年いすゞ・トルーパー（ビッグホーン）3.1Tdの2台を手に入れることになった顛末を語る。【画像】波乱に満ちたヒストリーをもつ1970年ローバー3500S。スペインでのテスト走行時の写真も（写真5点）振り返ってみれば、あれは運命だったのかもしれない。オークションに出品される