サンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」の30周年アニバーサリーイヤーが2026年よりスタート！2000万回再生のヒット『ポムポムビート☆』を超える！？新曲『ポムポムPow』のMVが公開された。☆可愛いポムポムプリンに癒やされるアニバーサリーイヤーのイメージをチェック！（写真12点）＞＞＞サンリオキャラクター「ポムポムプリン」が2026年でデビュー30周年。これを記念して、2026年1月1日〜12月31日までの1年間を30周