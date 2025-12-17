【ポムポムプリン30周年】キーメッセージは「むずかしいこと、しらんぷり♪」／『ポムポムPow』MV公開
サンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」の30周年アニバーサリーイヤーが2026年よりスタート！ 2000万回再生のヒット『ポムポムビート☆』を超える！？ 新曲『ポムポムPow』のMVが公開された。
サンリオキャラクター「ポムポムプリン」が2026年でデビュー30周年。
これを記念して、2026年1月1日〜12月31日までの1年間を30周年のアニバーサリーイヤーとして、「むずかしいこと、しらんぷりん♪」をキーメッセージに、忙しい毎日にくすっと笑えてふっと肩の力が抜ける癒しをお届けしていきます！
アニバーサリーイヤー施策の第1弾として、ポムポムプリンが歌唱する30周年のアニバーサリーソング『ポムポムPow』のミュージックビデオ（以下：MV）が、12月11日（木）19時にサンリオキャラクターズ公式YouTubeチャンネルにて公開された。
2024年4月の公開からYouTubeとTikTok計2000万回再生を記録した『プリンとマフィンのポムポムビート☆』に続く、待望の新楽曲となる。
新曲は玉屋2060%（Wienners）が作詞・作曲したリズミカルなメロディが可愛らしい、楽しいポップな楽曲。ぜひポムポムプリンのキュートな癒やしを味わってみてね。
またその他にも、本日よりポムポムプリン30周年特設サイトを公開するほか、コンセプトムービーの公開など、様々な活動を予定しているとのこと。
さらに「サンリオピューロランド」および「サンリオキャラクターパークハーモニーランド」でも、ポムポムプリン30周年を記念したイベントを開催。詳細は2月頃、各ホームページにてお知らせする予定となっている。
ポムポムプリンの特別な1年にご期待ください！
（C）2025 SANRIO CO.,LTD. 著作株式会社サンリオ
