ＡＮＹＣＯＬＯＲが続伸している。同社はＶＴｕｂｅｒグループ「にじさんじ」を運営する。１６日の取引終了後、にじさんじ公式Ｘにより、鈴原るるの「ＷｅｌｃｏｍｅＧｏｏｄｓ＆Ｖｏｉｃｅ」と「にじぱぺっと」を２３日午後１１時より販売を開始すると告知された。鈴原るるは４年半前に卒業した人気ＶＴｕｂｅｒで、同社への復帰を巡る思惑が広がるなか、投資家の関心が向かうこととなったようだ。 出所：MINKAB