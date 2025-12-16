スポニチスポニチアネックス

「日本の投資が欲しいわけですよ」清原博氏が中国の本音について解説

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 清原博弁護士が16日の番組で、日本と緊張関係にある中国の思惑を解説した
  • 中国国内では日本企業に「中国政府は守るから」と言っていると説明
  • 経済を痛めないような形で、日本を「いじめている」と解説した
記事を読む

おすすめ記事

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 年内最後の年金 支給額引き上げ
  2. 2. 尿入りボトルを棚に陳列? 不起訴
  3. 3. 男児死亡 トラックが乗り上げる
  4. 4. サウナで死亡 閉じ込められたか
  5. 5. サウナ火災 非常ボタン押したか
  6. 6. サウナの非常用ボタン押した形跡
  7. 7. サウナ死亡 監修の芸能人に異変?
  8. 8. 釣りアイドル 車大破の事故告白
  9. 9. 手土産に「手作りケーキ」失礼か
  10. 10. さおりんが結婚 ライブで生報告
  1. 11. 運転士再び寝る 常磐線24分遅れ
  2. 12. パソコン 驚異的な値上げ目前か
  3. 13. BD選手くも膜下出血 相手が言及
  4. 14. 性交盗撮し投稿 被害者約100人か
  5. 15. 社員は怒りの退社 タナカ終了へ
  6. 16. 資さんうどん PayPay支払い終了
  7. 17. 寺田心 意外な初恋の相手を告白
  8. 18. つり目投稿 駐日芬大使館が声明
  9. 19. 有毒フグ肝臓3パック販売 兵庫
  10. 20. 焼肉行きたい 空気が凍った一言
  1. 1. 年内最後の年金 支給額引き上げ
  2. 2. 尿入りボトルを棚に陳列? 不起訴
  3. 3. 男児死亡 トラックが乗り上げる
  4. 4. サウナで死亡 閉じ込められたか
  5. 5. サウナ火災 非常ボタン押したか
  6. 6. サウナの非常用ボタン押した形跡
  7. 7. 釣りアイドル 車大破の事故告白
  8. 8. 手土産に「手作りケーキ」失礼か
  9. 9. 運転士再び寝る 常磐線24分遅れ
  10. 10. 性交盗撮し投稿 被害者約100人か
  1. 11. つり目投稿 駐日芬大使館が声明
  2. 12. 有毒フグ肝臓3パック販売 兵庫
  3. 13. 精神年齢が高い人の見抜き方
  4. 14. 事故のサウナ 有名タレント監修
  5. 15. サウナ死亡「ドアノブ」は特殊か
  6. 16. 同僚に銃口向けたか「悪ふざけ」
  7. 17. 大根カットしてぎょっ…助言殺到
  8. 18. ローマ字 70年ぶりにルール変更
  9. 19. カンボジア南部 日本人16人拘束
  10. 20. 千葉大「声かけ事案」が増加か
  1. 1. サウナ死亡 監修の芸能人に異変?
  2. 2. 客2人が死亡 謝罪と営業停止へ
  3. 3. サガミ「偽物品」公式が注意啓発
  4. 4. 小川晶氏の選挙戦「厳しい」見解
  5. 5. 高市首相 自らの答弁は撤回せず
  6. 6. 議論が紛糾 3度の「音声オフ」
  7. 7. 健康に役立つ？「腸活」最新事情
  8. 8. ガザ復興支援の「民軍調整センター」に文民を派遣へ…茂木外相「中東の平和と安定に向け役割果たしたい」
  9. 9. 18.3兆円の補正予算が成立　経済対策、コロナ後最大
  10. 10. 補正予算、参議院本会議で可決・成立　定数削減法案の行方は【中継】
  1. 11. 佐渡金山の保全状況報告書をユネスコに提出
  2. 12. ぞっとする…祭のりんご飴にカビ
  3. 13. 意外と身近「化学物質」のハナシ
  4. 14. 「女性に下駄を履かせる制度」高須幹弥氏がクオータ制導入の議論に投じた一石
  5. 15. 高須幹弥が語る歴代首相談話　石破茂の『戦後80年談話』見送りを評価
  6. 16. 狙いは″隠れ補助金″...高市政権「日本版DOGE」に霞が関がほくそ笑むワケ
  7. 17. 木原官房長官「アイヌであることを理由に差別することはあってはならない」関係団体の声明受け
  8. 18. 安倍氏が国民の期待を裏切る恐れ
  9. 19. 高熱も議員活動 実況投稿が波紋
  10. 20. Cook4meで叶える健康的な食卓
  1. 1. ロブライナー監督死亡 息子逮捕
  2. 2. 死亡の米映画監督は「悪い人物」
  3. 3. 売春宿で働く女性の壮絶な人生
  4. 4. VW ドイツ国内工場の閉鎖決定
  5. 5. 韓国 日本へのコメ輸出は困難か
  6. 6. ダルは「本物のパパ」韓報道絶賛
  7. 7. 韓国 嫌中デモの数が10倍超に
  8. 8. ベトナムの産業構造再編と報道
  9. 9. 日本の国会議員30人近くが訪台へ
  10. 10. 大みそかのLAでテロ計画か 逮捕
  1. 11. 韓国大統領「抜け毛は生存問題」
  2. 12. トランプ氏がBBCを提訴 1.5兆円
  3. 13. 米軍 過去に模擬核爆弾を隠蔽か
  4. 14. 大量破壊兵器 フェンタニル指定
  5. 15. ルーブル美術館の職員ストライキ
  6. 16. 独 インフレ地獄抜け出せない
  7. 17. 日中関係悪化で中国人がロシアへ、「どん引きした」との感想が話題―シンガポールメディア
  8. 18. ライナー氏 パーティーで口論か
  9. 19. 国連会合 高市首相の答弁に批判
  10. 20. 「ズートピア2」中国で大ヒット
  1. 1. 焼肉行きたい 空気が凍った一言
  2. 2. 天下一品「閉店ラッシュ」の真相
  3. 3. 日本企業が「脱中国」依存弱める
  4. 4. 年末年始の新幹線 予約過去最高
  5. 5. 人間洗濯機 介護現場で実用化へ
  6. 6. ボーナス 額面と手取りに差は?
  7. 7. 生活費ではない「車」は贈与か
  8. 8. 台湾で入場制限 日本チェーン店
  9. 9. 三菱UFJ新社長に半沢氏発表　頭取に大沢氏、来年4月就任
  10. 10. 日本一の安売り店が大ビンチに
  1. 11. 計画停電実施に現実味? 背景は
  2. 12. 円買いポジション ほぼ解消か
  3. 13. 法が機能しない「金鉱山」の衝撃
  4. 14. 鶏卵1パック 最高値の308円に
  5. 15. 高校生扶養控除 現状維持で調整
  6. 16. 鶏卵の全国平均小売価格 308円
  7. 17. 修学旅行の邪魔になるから特別学級に移したい…子供を｢大人の都合｣で発達障害と見なす教育現場の歪み
  8. 18. 串カツ田中支える「意外な太客」
  9. 19. 人に好かれるには「同期化」
  10. 20. 冬のボーナス 50代の使い道は
  1. 1. パソコン 驚異的な値上げ目前か
  2. 2. ルンバの「iRobot」が破産申請
  3. 3. 楽天24エクスプレス 18日開始
  4. 4. 米Apple 新たなAIクラスター機能
  5. 5. 「殺す」Uber Eats配達員を脅迫?
  6. 6. 既存の2D半導体から大幅な性能向上が期待できる「3Dチップ」の製造に成功
  7. 7. 楽モバに乗り換えたらヤバかった
  8. 8. ChatGPTの「アダルトモード」、2026年に登場
  9. 9. iPhoneなどのiOSやAndroid向けアプリ「Google フォト」から充電中のみにバックアップするオプションがひっそりと消える！電池消費を抑えるための対策方法は？
  10. 10. 倍速再生やサムネ詐欺防止も！ YouTubeをますます便利に使える拡張機能5選
  1. 11. iPhoneとPixel、2台持ちはアリ？ 3ヶ月使ったら、正解が見えました
  2. 12. レバレジーズが「NALYSYS」の中期プロダクト戦略を発表、一部サービスの名称変更も
  3. 13. iOS・Androidの脆弱性を突いてスパイウェアを送り込むハッキングが発覚、犯行グループの背景には中国政府の可能性
  4. 14. 掛け布団はあえて重くする時代に。最大8kgの重力ブランケットで睡眠サポートとリラックス効果を
  5. 15. デジタルウォッチじゃなくて機械式の本格派。30周年記念！ 初代プレステが腕時計に
  6. 16. FeliCa対応スマホ「OPPO Reno3 A」がワイモバイルや楽天モバイル、MVNO、量販店などから6月25日より順次発売。価格はSIMフリーで3万9800円
  7. 17. Ankerのポタ電で「スマート蓄電」。家庭の省エネが加速するぞ
  8. 18. FeliCa対応エントリースマホ「nubia S2」が発表！日本ではワイモバイル版「A504ZT」が12月4日発売。価格は2万1888円で最大1万7908円OFF
  9. 19. 【EU発！Breaking News】観客の目の前で。動物調教師が2頭のライオンに襲われる。（ウクライナ）
  10. 20. 一度も仕事を休んだことがない皆勤の秘密、NHKラジオキャスター有江活子インタビュー
  1. 1. BD選手くも膜下出血 相手が言及
  2. 2. BreakingDown 選手がくも膜下に
  3. 3. 阪神 ご褒美のハワイV旅行に出発
  4. 4. BD運営を断罪「興行終了では」
  5. 5. ド軍の後払い金 1550億円超えへ
  6. 6. 前田健太 田中に電話で直談判
  7. 7. くも膜下出血もリング戻る 心配
  8. 8. キャプテン翼モデル公式球導入へ
  9. 9. 阪神 史上最速でのリーグV達成
  10. 10. 解説者 小園海斗の起用法に疑問
  1. 11. 仙台大の最速159キロ右腕 米へ
  2. 12. 楽天マエケン 田中の「18」継承
  3. 13. 真美子さん誕生日…大谷チョビ髭
  4. 14. 織田信成 接触事故の発生を報告
  5. 15. 勇退→八角理事長「一強体制」へ
  6. 16. マエケン画伯の粋なプレゼント
  7. 17. 佐野海舟 驚異の危機察知能力
  8. 18. スピードスケート吉田雪乃が帰国
  9. 19. 張本Vの裏で 中国卓球協会が声明
  10. 20. 大阪杯連覇ベラジオオペラが引退
  1. 1. さおりんが結婚 ライブで生報告
  2. 2. 社員は怒りの退社 タナカ終了へ
  3. 3. 寺田心 意外な初恋の相手を告白
  4. 4. 「公務員は恵まれてる」昔の話?
  5. 5. 粗品の酷評に戦慄「僕なら号泣」
  6. 6. 卒業の鈴原 4年半ぶりにX投稿
  7. 7. デカ盛り撮影で連絡なし 店怒り
  8. 8. USJ「NO LIMIT! パレード」開催
  9. 9. 今永昇太 両親の職業を明かす
  10. 10. ミルクボーイ駒場孝に「異変」
  1. 11. GANG PARADE 2026年をもって解散
  2. 12. 前に出た国分「子どものため」
  3. 13. 「中二病が疼くリング」お詫び
  4. 14. 生田斗真が怖すぎ 国民震える
  5. 15. 『ViVi国宝級イケメンランキング』全ランキングが発表　NOW・NEXT・ADULT部門に旬の顔ずらり　総得票数は80万票超【一覧掲載】
  6. 16. 田久保氏を嘲笑「気分悪い」の声
  7. 17. 中国の本音「日本の投資欲しい」
  8. 18. 星野源 紅白のシステムに疑問か
  9. 19. 「田中圭はお咎めなし?」疑問
  10. 20. 佐久間氏語るAKBで1番凄い卒メン
  1. 1. 12人産んだ母 夫と性行為を語る
  2. 2. 2千人超が並んだスニーカー抽選
  3. 3. 中学生の娘妊娠 彼の母が無責任
  4. 4. ZARAの大本命コートを紹介
  5. 5. 関係壊れたら現れる 5つのサイン
  6. 6. DAISOより100円安い セリア凄い
  7. 7. 白アイテムの中から使える1着
  8. 8. 40代 似合う服と似合わない服
  9. 9. 「迎春クッキー詰合せ」の幸せ
  10. 10. 簡単アレンジで華やかに♡長さ別の毛先ワンカールアレンジ
  1. 11. SHIRORU 新作4アイテムお披露目
  2. 12. 「体目的じゃない…一緒にいれたらそれでいい」そう言う男の本心は…？【人の彼氏を奪う女 Vol.76】
  3. 13. クリスチャン ルブタン「VENUS」誕生♡新アイコンバッグの全ラインを徹底解説
  4. 14. しまむら「赤ニット」でXmas支度
  5. 15. 【アンドロイド4.0以降、NFC対応機種向け】　連絡先、画像データ、動画や地図はAndroid ビームで送ろう！
  6. 16. インフルエンサー女子にだけ媚び売り！？人によって態度を変える友だちに【天罰】が...！
  7. 17. 【アンドロイド4.0以降の機種向け】検索、ブラウザ閲覧、最近開いたアプリの履歴を削除する方法
  8. 18. アンドロイドで撮った写真を、コンビニでプリントアウトして紙写真にしよう
  9. 19. 100日後に辞めるリーマン 話題に
  10. 20. 男性が「ドン引く」スタンプ4つ

ざっくり3行要約をライブドアブログに埋め込む

キャンセル
ライブドアブログ埋め込みコードを取得