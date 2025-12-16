中国社会人リーグの福山シティFCは16日、今季限りでいわてグルージャ盛岡を退団していたFW藤本憲明(36)が来季から新たに加入することが決まったと発表した。1989年生まれの藤本はJFLの佐川印刷SCでキャリアをスタートしたFW。J3の鹿児島を経て、J2の大分でJ1初昇格を果たすと、19年途中に神戸に加入し、同年度の天皇杯制覇に大きく貢献した。23年に再びJ3の鹿児島に復帰し、翌年のJ2昇格に導いた後、今季はJFLの岩手に加入し、