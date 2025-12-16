スターバックスのチルドカップシリーズから、新年を祝う期間限定商品「DELIGHT ME™ ゆずハニーティーラテ」が発売されます。本商品は、季節に合わせた味わいにスターバックスならではの新しさやワクワク感、驚きを加えたシリーズ「スターバックス® DELIGHT ME™」の第3弾となるもの。まろやかなミルクの味わいに、はちみつの甘さが溶け込むハニーティーラテに、スターバックスらしいひと手間としてゆずの香りを合