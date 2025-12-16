お笑いトリオ「我が家」の坪倉由幸（48）が15日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」に出演。ことし一番うれしかったことを語った。夏ごろから急に植物を育てることにハマっているという坪倉。「そしたらこの間、なんと園芸番組からオファーが来ました！」と、早くも仕事につながったことを報告した。「収録してまいりました！番組のアンケートも、ス〜ラスラ書ける！アメトーークとかめっちゃ時間かかるけど」と