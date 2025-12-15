ホギメディカルはカイ気配。日本経済新聞電子版が１５日午後３時ごろ、「投資ファンドの米カーライル・グループは手術用品のホギメディカルを買収する」と報じた。買収額は１５００億円規模とみられるという。これを受け、同社株には買いが集まっている。 出所：MINKABU PRESS