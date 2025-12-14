NHKの大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」。“江戸のメディア王”と呼ばれた“蔦重”こと蔦屋重三郎（横浜流星）の波乱万丈の生涯を描く物語は、12月14日放送の最終回「蔦重栄華乃夢噺(つたじゅうえいがのゆめばなし)」を持ってついに完結した。人を食ったような蔦重や一橋治済（生田斗真）の最期を始め、さまざまなサプライズがあった最終回の舞台裏を、本作のチーフ演出で、最終回の演出を担当した大原拓氏が明かしてく