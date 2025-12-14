2025年4月6日より日曜朝9時からテレ東系列6局ネットほかにて放送中のキングレコード、アリア・エンターテインメント、タカラトミーによるオリジナルTVアニメ『プリンセッション・オーケストラ』。新たなプリンセスのキャストが発表。プリンセス・ヴィオラは鬼頭明里、プリンセス・ネージュは伊藤美来が務める。合わせて最新情報も後悔された。＞＞＞プリンセス・ヴィオラやプリンセス・ネージュ、イベントキービジュアルをチェック