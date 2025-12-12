午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１３８５、値下がり銘柄数は１９２、変わらずは２６銘柄だった。業種別では３３業種中３１業種が上昇。値上がり上位に輸送用機器、保険、繊維、鉄鋼、銀行、不動産など。値下がりは水産・農林、鉱業のみ。 出所：MINKABU PRESS