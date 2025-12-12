SNSで報告Jリーグ栃木シティFCに所属するFW都倉賢が、11日までにXを更新。ある1人のファンとの出会いから「偶然では片づけにくい、温かい奇跡のような瞬間」を明かしている。39歳の都倉は、2005年に川崎フロンターレでプロキャリアをスタート。ヴィッセル神戸、北海道コンサドーレ札幌、セレッソ大阪、V・ファーレン長崎など、今季までのプロ21年のキャリアで8クラブを渡り歩いた。X投稿の文面では「横浜でよく行く銭湯での