リバーエレテックはカイ気配スタート。１１日取引終了後、生成ＡＩの普及に伴い急速に拡大するデータセンター市場に向けて、次世代高速通信に不可欠な超低位相ノイズ・低ジッタ水晶発振器「ＫＣＲＯ－０５」を開発し、量産化に向けた体制を整備すると発表した。同製品は独自の特許技術を応用した戦略製品群の第４弾。来期（２７年３月期）から本格的な量産出荷を開始し、顧客の需要拡大にあわせて