午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は２６３、値下がり銘柄数は１２９５、変わらずは４５銘柄だった。業種別では３３業種中７業種が上昇。値上がり上位に卸売、証券・商品、パルプ・紙、保険など。値下がりで目立つのは情報・通信、非鉄金属、電気・ガスなど。 出所：MINKABU PRESS