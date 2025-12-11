もし家族が突然入院した場合、窓口でいくら支払うことになるのか、不安に感じる方もいるでしょう。入院や手術の医療費は高額になりがちですが、実は誰にでも適用される医療費の「月ごとの上限額」があり、これを知っておけば慌てずに済みます。 本記事では、医療費が高額になったときに役立つ制度について、分かりやすく解説します。 60代の夫が緊急入院！ 医療費の窓口負担が30万円の場合、自己負担の上限額はいくら