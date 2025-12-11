牛丼チェーン「すき家」は、12月16日(火)9時から「サーモン丼」を発売する。脂のりの良いノルウェー産アトランティックサーモンをごはんに盛り付けた商品で、価格は税込950円(並盛)。販売終了時期は未定、1,970店舗で販売予定(12月11日時点)。〈濃厚な旨みととろける食感〉「サーモン丼」は、厚めにスライスしたサーモンの濃厚な旨みと、とろけるような食感が特徴。また、シャキシャキの白髪ねぎとマヨネーズを組み合わせた「白髪