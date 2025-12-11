ビジュアル・プロセッシング・ジャパンが急反発している。１０日の取引終了後に２５年１２月期の期末一括配当予想を１５円７４銭から２９円（前期実績１３円１１銭）へ増額修正したことが好感されている。普通配当を２１円に引き上げるとともに、今年３月に東証グロース市場に上場したことを記念して８円の記念配当を実施する。 出所：MINKABU PRESS