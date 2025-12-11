ユークスは急反落。１０日取引終了後、２６年１月期連結業績予想について営業利益を３億５０００万円から２０００万円（前期比７７．２％減）へ下方修正すると発表した。一時的な外注費の増加やＭ＆Ａ関連費用の発生が要因。配当予想も１３円から１０円（前期１０円）に減額した。これを嫌気した売りが優勢となっている。 なお、売上高については３８億円から４２億２０００万円（同２９．６％増）へ上方修正した。Ｍ