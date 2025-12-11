丸千代山岡家は反落。１０日取引終了後、１１月度の売上高速報を発表した。既存店売上高は前年同月比１５．７％増と、高い伸び率を維持した。全店ベースでは同２１．８％増だった。好調な月次を発表するも、株価への反応は限定的となっている。 出所：MINKABU PRESS