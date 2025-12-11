店員の対応が悪いと、食事の楽しみが台無しになってしまう。投稿を寄せた50代男性は、ある飲食店での不可解な体験を明かした。入り口付近には待っている人がいない状態で入店したが、店員が対応する様子はなかった。こちらから声をかけると、店員はいきなり一方的にまくしたててきたという。（文：篠原みつき）「みなさん、駐車場で待ってもらってる」男性からすれば席は空いているように見えたようだが、店員によれば「混雑してい