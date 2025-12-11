「ソフトクリームは小学生まで！利用するなら年齢確認！」 入店直後の50代男性にまくしたてる店員

店員の対応が悪いと、食事の楽しみが台無しになってしまう。投稿を寄せた50代男性は、ある飲食店での不可解な体験を明かした。

入り口付近には待っている人がいない状態で入店したが、店員が対応する様子はなかった。こちらから声をかけると、店員はいきなり一方的にまくしたててきたという。（文：篠原みつき）

「みなさん、駐車場で待ってもらってる」

男性からすれば席は空いているように見えたようだが、店員によれば「混雑しているので、タブレットに待ち人員入力してくれ！」とのこと。人気店なのかもしれないが、その後の言葉が耳を疑うものだった。

「みなさん、駐車場で待ってもらってる。駐車場は他店舗と間違えてないですよね？ 大丈夫ですか？ 間違えたらうちの店にクレームが入るから困る、また付属のソフトクリームは小学生までなので利用するなら年齢確認する」

などと一方的にまくしたてられたという。まだ席に着く前のことだ。百歩譲って駐車場の注意はわかるとしても、ソフトクリームを食べたいとも何とも言っていないのに、いきなり断わられた形で腑に落ちなかっただろう。

男性は「一方通行で言われ、入店や注文前なのに失礼な対応をするお店があるなと」と呆気にとられたことを振り返る。

グーグルで口コミを見てみると…

あまりの態度の悪さに、男性は後でネットでの評価を確認してみた。「Google評価は悪くない」という人気店だったが、口コミの詳細を見て戦慄した。

「少しでも悪い記載があると、店舗側から口撃返信があったり、弁護士対応するなども記載あり、厄介な店舗でした」

店側にも、駐車場の苦情やマナー違反の客に悩まされてきた事情があるのかもしれない。とはいえ、まだ何もしていない客に対して、最初から喧嘩腰で接客をしていては、客足が遠のいてしまうのではないだろうか。

