12月9日、東京グローブ座で開かれた「ジュニア Showcase 2025 新星 -SHINSEI-」の初日公演で、うれしいサプライズが起きた。timeleszの新メンバーオーディション「timelesz project」（通称・タイプロ）の候補生で、最年少ファイナリストだった浅井乃我（あさい・のあ、18歳）が、STARTO ENTERTAINMENTのジュニアに加入することが発表されたのだ。タイプロの候補生がジュニアに合流するのは、STARTO発足後初めてのケースだ。