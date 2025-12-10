12月9日、東京グローブ座で開かれた「ジュニア Showcase 2025 新星 -SHINSEI-」の初日公演で、うれしいサプライズが起きた。

timeleszの新メンバーオーディション「timelesz project」（通称・タイプロ）の候補生で、最年少ファイナリストだった浅井乃我（あさい・のあ、18歳）が、STARTO ENTERTAINMENTのジュニアに加入することが発表されたのだ。

タイプロの候補生がジュニアに合流するのは、STARTO発足後初めてのケースだ。

「浅井さんは2007年2月5日生まれで、アメリカ出身の18歳。タイプロの出演者の中で最も若い候補生として注目を集めていました。ダンスと歌のスキルは高く評価されていましたが、惜しくも最終審査で涙をのみました」（エンタメ雑誌ライター）

加入後初となった今回の公演で浅井は、タイプロの課題曲だったSMAPの『SHAKE』で、松浦銀志や羽村仁成と背中合わせで歌唱し、ソロ歌唱パートも披露。NEWSの『KAGUYA』では、紫色の和風衣装に大きな和傘を持ち、華麗なダンスで観客を魅了したという。

「現役ジュニアたちからも好意的なコメントが続々と届いています。同公演に出演した阿達慶は浅井について、『ダンスや歌が上手なので、僕たちも負けていられないといういい意味の焦りを持てた』と吐露。

また、竹村実悟も『最初は戸惑ったり、“ん？”という気持ちもあった』としながら、『警戒心も和らいだ。今は楽屋でわちゃわちゃしています』と話すなど、ほかのジュニアとの関係も良好のようです」（同前）

タイプロの最終審査から10カ月。STARTO側から浅井に声をかけたことで実現した夢のジュニア入り。それまで応援してきたファンはある期待を寄せている。

《ノアまじか！！！若いしすごくいいと思う！あわよくばtimeleszと共演して欲しい》

《乃我くんのジュニア入り、まさかすぎて！！ いつかtimeleszとの共演もあるってことよな？》

そう、浅井が入りたかったtimeleszメンバーとの共演だ。ライブやファンイベント、テレビ番組ーー。今後さまざまな場面で顔を合わせる機会があるなら、timeleszにとっても刺激になるだろう。

「もしかしたらtimelesz本体への電撃加入という道も開かれるかもしれません。オーディションを通じて培ったスキルは確かなものがありますし、ジュニアでの経験を重ねることで、そうした機運が高まることも十分あり得ます」

近い未来、夢の競演もあるかもしれない。