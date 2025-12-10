午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１０７１、値下がり銘柄数は４７９、変わらずは５３銘柄だった。業種別では３３業種中２４業種が上昇。値上がり上位に証券・商品、ゴム製品、輸送用機器、電気・ガスなど。値下がりで目立つのはその他製品、電気機器、機械など。 出所：MINKABU PRESS