今月4日、千葉県成田市の特別養護老人ホームで入居者の90歳の女性に暴行を加えけがをさせたとして、介護福祉士の男が逮捕されました。女性はその後、死亡しました。成田市の特別養護老人ホーム「有楽苑」の介護福祉士・鹿俣欽市容疑者（48）は、今月4日未明、施設の部屋で入居者の椿とみさん（90）の顔を複数回殴るなどの暴行を加え、けがをさせた疑いがもたれています。椿さんは事件の4日後に救急搬送され、その翌日に死亡が確認