AP通信が選ぶ「年間最優秀男性アスリート（MaleAthleteoftheYear）」にドジャースの大谷翔平投手（31）が選出された。ドジャースが9日（日本時間10日）、発表した。受賞は通算4度目で、男性アスリートとしては自転車のランス・アームストロング、NBAのレブロン・ジェームズ、ゴルフのタイガー・ウッズと並び最多タイとなった。大谷はこれまでエンゼルス所属時の2021年、23年、そしてドジャース移籍初年度の24年に同