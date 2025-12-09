ニューストップ > 国内ニュース > 穏やかな姿に見えたが 西成区に住む生活保護受給者が見せた、凶暴な… ゴシップ 西成区 大阪府 時事ニュース 国内の事件・事故 文春オンライン 穏やかな姿に見えたが 西成区に住む生活保護受給者が見せた、凶暴な素顔 2025年12月9日 11時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 訪問看護の女性看護師に対する傷害罪、監禁罪の疑いで逮捕された86歳男性 法廷に現れた際は穏やかな姿に見えたが、急に態度を豹変させたとライター 独自の主張を続け、検察官が「被害者を侮辱するな」と激怒する場面もあった 記事を読む おすすめ記事 入院報告のゆたぼん バイク走行中に交通事故に遭っていた「対向車線から車がいきなり」精神も深刻事態「すごいトラウマ」 2025年12月8日 20時47分 行方不明のまま3年、岡山の中学3年生・梶谷恭暉さん 島でスマホ発見も…母「親名義でも中身開示できず…手がかりが」 2025年12月9日 13時21分 【速報】元プロ野球選手（43）を20代女性2人へのわいせつ未遂容疑で8回目の逮捕…これまでの被害者は10代・20代の女性11人に 福岡ソフトバンクホークスで「堂上隼人」の名前でプレー 神奈川県警 2025年12月9日 11時0分 愛知・小牧市の20代姉妹がはしかに感染 名古屋の地下鉄など利用 県は予防接種を呼びかけ 2025年12月8日 21時3分 バッテリィズ・エースの拡散が物議…「投稿を削除してください」「女性からしたら恐怖でしかない」の声 2025年12月8日 18時33分