【モンスターハンターショーケース】 配信延期 カプコンは、12月9日7時より配信予定であった「モンスターハンターショーケース」の配信延期を発表した。延期後の日程は未定。 延期理由は、青森県沖を震源とする地震ならびに津波注意報が発表されている状況を鑑みてのこと。延期後の日程は決まっておらず、決まり次第知らされる。 なお