気象庁によりますと午後11時37分までに沖合で観測された津波は次の通りです。青森東方沖30キロ（A）では午後11時19分に第1波を観測した後、午後11時37分現在、高さは観測中。沖合での観測値であり、沿岸では津波はさらに高くなります。