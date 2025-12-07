2025年も残りわずか。今年も多くの女優が、確かな演技力と華やかな存在感で視聴者の心を掴んだ。現在放送中のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』でヒロインを務める郄石あかり（22）、『天久鷹央の推理カルテ』（テレビ朝日系）の好演が光った畑芽育（23）などフレッシュな若手女優の活躍も目立ったが、彼女たちのなかで今年もっとも輝いていたと思われている女優は一体だれなのか。そこで本誌はWEBアンケートツール「Freeasy」