フジテレビ系朝の情報番組「サン！シャイン」が、来年の3月末で終了することが明らかとなった。番組は「めざまし8」を引き継ぐ形でスタートし、前番組に続き谷原章介（53）がメインキャスターを担当。武田鉄矢（76）やメイプル超合金のカズレーザー（41）らをレギュラーに迎え、若年層から年配まで親しまれる番組制作を目指して、今年3月31日にスタートしたが、わずか1年で終了する。【もっと読む】フジテレビにCMが戻らない！