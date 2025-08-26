ポッカサッポロフード&ビバレッジは、カップ入りスープ「じっくりコトコト」ブランドの新商品を8月25日から全国発売した。8月19日に行われた発表会では、食べ応えを重視した「超盛」シリーズに新フレーバーを追加するとともに、濃厚スープにパイを組み合わせた新商品を発表。主食代替となる提案を強化し、スープの枠を超えた需要開拓に挑む姿勢を示した。まず投入するのは「じっくりコトコト超盛 燻製香じゃがいもポタージュ」