累計来場者数は54万人！「マチュピチュ展」が日本にやってきた

2025年11月22日から2026年3月1日まで、森アーツセンターギャラリー（東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー）にて「マチュピチュ展」が開催されています。

2021年のアメリカ・ボカラトン美術館を皮切りに、世界各地で開催されている展覧会が日本にやってきました。

各国での累計来場者数は54万人を突破した人気の展覧会で、アジアでは初開催です。

ペルーの首都・リマにある考古学博物館「ラルコ博物館」より貸与された、貴重な文化財134点を展示。

会場は6つのエリアに分かれており、今回の巡回で初めてペルー国外へ出た作品や、祭具に装身具、副葬品など、マチュピチュとインカ帝国の文明を感じられることができます。

料金は前売り券が2700円（土日祝・特定日は2800円）、当日券が2800円（土日祝・土日祝・特定日は2900円）です。

開館時間は日曜日から木曜日と12月29日から1月4日が10時から19時（最終入館18時）、金・土・祝日前日は10時から20時（最終入館19時）までです。

