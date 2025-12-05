特殊詐欺の被害は増加し、マンションの共連れやストーカー被害、置き配の盗難など、日常の中での防犯対策が必須となっている。パナソニックはこのほど防犯対策2025ラウンドテーブルを開催し、防犯アドバイザーの佐々木成三さんによるトークセッションと防犯対策に役立つ同社の製品を紹介した。●犯罪件数は減少しているが、被害額は拡大傾向警察庁の発表によると、2025年上期の特殊詐欺の被害額は約597億円。前年同期の約2.6倍