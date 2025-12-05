【ロンドン＝横堀裕也】英政府は４日、２０１８年に英南西部の女性が神経剤「ノビチョク」によって死亡した事件に絡み、ロシアの軍参謀本部情報総局（ＧＲＵ）の組織全体を制裁対象に指定したと発表した。事件に関する独立調査委員会が４日、最終報告書でＧＲＵが関与したと断定し、「プーチン露大統領に道義的責任がある」と結論づけたことを踏まえた措置だ。事件では１８年６月、英国人女性が被害を受けた。報告書は、ＧＲＵ