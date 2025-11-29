[11.29 J2第38節](Ksスタ)※14:00開始主審:傅明<出場メンバー>[水戸ホーリーホック]先発GK 51 春名竜聖DF 4 牛澤健DF 36 板倉健太DF 97 鷹啄トラビスMF 2 大森渚生MF 3 大崎航詩MF 8 齋藤俊輔MF 39 山本隼大MF 47 仙波大志MF 99 加藤千尋FW 25 多田圭佑控えGK 21 松原修平DF 19 村田航一DF 71 フォファナ・マリックMF 15 長尾優斗MF 16 塚川孝輝MF 70 新井瑞希FW 7 渡邉新太FW 13 粟飯原尚平FW 22 久保征一郎監督森直樹[大分