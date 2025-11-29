水戸vs大分 スタメン発表
[11.29 J2第38節](Ksスタ)
※14:00開始
主審:傅明
<出場メンバー>
[水戸ホーリーホック]
先発
GK 51 春名竜聖
DF 4 牛澤健
DF 36 板倉健太
DF 97 鷹啄トラビス
MF 2 大森渚生
MF 3 大崎航詩
MF 8 齋藤俊輔
MF 39 山本隼大
MF 47 仙波大志
MF 99 加藤千尋
FW 25 多田圭佑
控え
GK 21 松原修平
DF 19 村田航一
DF 71 フォファナ・マリック
MF 15 長尾優斗
MF 16 塚川孝輝
MF 70 新井瑞希
FW 7 渡邉新太
FW 13 粟飯原尚平
FW 22 久保征一郎
監督
森直樹
[大分トリニータ]
先発
GK 32 濱田太郎
DF 2 岡本拓也
DF 3 デルラン
DF 31 ペレイラ
MF 4 薩川淳貴
MF 14 池田廉
MF 18 野嶽惇也
MF 25 榊原彗悟
MF 27 松尾勇佑
MF 38 天笠泰輝
FW 13 伊佐耕平
控え
GK 22 ムン・キョンゴン
DF 30 戸根一誓
DF 33 宮川歩己
MF 8 落合陸
MF 10 野村直輝
FW 11 グレイソン
FW 21 鮎川峻
FW 29 宇津元伸弥
FW 39 有働夢叶
監督
竹中穣
