「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」２８日午後１時現在で京都きもの友禅ホールディングスが「買い予想数上昇」４位となっている。 京都友禅ＨＤは商い増勢のなか一時１０％を超える上昇で１６３円まで買われる場面があった。時価総額３０億円未満の小型株だが、株価が１００円台と超低位に位置する一方、流動性に富むことから個人投資家を中心とした短期筋の買いが活発化している。今月１２