芸能活動を休止していたタレントのフワちゃん（32）が、女子プロレスラーとして復帰する。SNSでの不適切発言が炎上し、仕事を干された彼女。リングで体を張ってみそぎを済ませ、将来のテレビ復帰をもくろんでいるのだろうが、果たしてどうなることやら。＊＊＊【写真を見る】“ド派手ファッション”を脱ぎ捨てて…まるで別人のような「フワちゃん」の現在の姿12秒間頭を下げて……フワちゃんは大御所にも“タメ口”で話し